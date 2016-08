Søppelhenting truet av streik i Stavanger

Bergen, Stavanger, Sarpsborg, Stord, Godvik og Stokke er først ut dersom det blir søppelstreik. Her vil innhenting og levering av husholdningsavfall bli berørt, varsler Norsk Transportarbeiderforbund.

I tillegg vil henting og levering av avfall fra bygg- og anleggsnæringen bli berørt av en eventuell streik.

I de ordinære forhandlingene mellom Transportarbeiderforbundet og NHO Transport var økning av minstelønna et sentralt punkt som førte til at forhandlingene brøt sammen tidligere i sommer.

- Minstelønn er et viktig verktøy for å unngå sosial dumping i bransjen og for å styrke ansattes generelle lønnsnivå, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet.

- Vi står for hovedtyngden av søppelhentingen i Stavanger og Sandnes, og blir ikke omfattet av en eventuell streik. Vi vil fortsatt hente søppel, sier Kurt Sædberg, administrerende direktør i Renovasjonen IKS til Aftenbladet.

Renovasjonen IKT er interkommunalt renovasjonsselskap som eies av Stavanger og Sandnes kommune. De opplyser at det er private avfallselskaper i Norge som eventuelt blir rammet.