- Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, opplyser NSB i 6-tiden fredag morgen.

Toget til Stavanger sto like utenfor Kristiansand stasjon da en kjøreledning ble revet ned mellom Marnardal og Audnedal av et godstog like etter klokken 22 torsdag kveld. Et annet tog kortsluttet kjørestrømmen ut fra Kristiansand stasjon.