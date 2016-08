Storkontrakt til skipsverft i Flekkefjord

Avtalen om bygging av den 82,9 meter lange hekktråleren er inngått med rederiet Sealord Group Ltd., skriver Avisen Agder.

- Dette rederiet er et nytt bekjentskap for Simek, og vi ser fram til et godt samarbeid med rederi og utstyrsleverandører. Simek er svært glad for å få denne kontrakten i sterk konkurranse med verft i inn- og utland, sier salgssjef Gunnar Nordbø i Simek til avisen.

Rederiet er blant de største fiskebåtrederiene i New Zealand.

Skroget skal bygges ved at seksjoner produseres i Polen før de fraktes til Flekkefjord sommeren 2017. Monteringen vil starte på høsten, og arbeidet vil pågå fram til våren 2018.

Skipet er utviklet av skipsdesignfirmaet Skipsteknisk AS i Ålesund i samarbeid med rederiet og Simek.