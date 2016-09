Tollvesenet vil lagre bilder av alle biler som krysser grensen

- De kriminelle er blitt mye mer profesjonelle og kyniske. De har ofte motspaning når de passerer grensen, og da må vi også gi tollerne et godt verktøy for å kontrollere målrettet, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet til NRK.

Det er ikke den vanlige grensetrafikken som er hovedmålet, men avvikene, sier avdelingssjef Asle Farberg i Tollvesenets region øst. Avvikene kan for eksempel være tungt lastede transportvogner som passerer ubetjente grenseoverganger mellom klokken 4 og 6 hver morgen i helgene.

- Da snakker man om en form for mønster som gjør at vi kan styre våre kontrollressurser mot den aktiviteten, sier Farberg.

Ved å lagre både registreringsnumre, tidspunkt for passeringene og bilde av alle bilene i en database i inntil seks måneder legger Tollvesenet opp til masseovervåking av uskyldige mennesker, mener Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Han er bekymret for at opplysningene skal bli brukt av andre.

- Vi ser for oss at andre etater, det kan være politi, skattevesen eller Nav, også er interessert i disse dataene for å etterforske saker på sitt område, sier Thon. (©NTB)