Tvist om arbeidstid kan gi streik i Helse Stavanger

Meklingsfristen er satt til midnatt natt til onsdag, og Akademikerne helse har varslet plassfratredelse for til sammen 313 medlemmer i to omganger. De fleste er sykehusleger, men også andre organiserte er med i streikeuttaket.

Rovdrift

Partene sto steilt fra hverandre da forhandlingene brøt sammen før ferien, og i forkant av meklingen har ordkrigen hardnet til.

Legeforeningen advarer mot rovdrift på legene dersom arbeidsgiverne vinner fram med sitt krav om å endre ordningen med kollektiv rullerende turnus, og erstatte den med individuell turnus.

- Det vil nesten gi arbeidsgiver en blankofullmakt til å gi flere lange uker og høyere arbeidsbelastning. Det gir fare for å svekke pasientsikkerheten, uttalte president i Legeforeningen Marit Hermansen til NTB før meklingen startet mandag.

Trappes opp fredag

Fra onsdag kan 194 organiserte være i streik ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. Fredag trappes streiken opp med ytterligere 119 helsearbeidere ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs hospital.

Ønsker fleksibilitet

Spekter hevder de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

- Vi har ikke foreslått endringer i tariffavtalen. Men tariffavtalen åpner for at det er mulig å organisere arbeidsplanene for legene på andre måter enn det som har vært praksis på sykehusene, sier direktør for samfunnskommunikasjon i Spekter, Gunnar Larsen, til NTB.

Spekter understreker at sykehusene ser behov for å kunne fravike åtte ukers felles rullerende arbeidsplaner for å kunne utnytte ressursene best mulig.

