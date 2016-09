Uenighet om barnetrygd i Høyre

Flertallet i komiteen ønsker å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier og gi alle barn mulighet til en god oppvekst, skriver Dagsavisen.

- Dagens barnetrygd treffer ikke dem som trenger det mest. Flertallet går derfor inn for å erstatte dagens ordning med et stort velferdsløft som vil bety mye for dem som har minst, sier likestillingspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til avisen.

Isaksen, som leder programkomiteen, hører derimot til mindretallet som vil beholde barnetrygden.

- Hovedgrunnen til dét er at veldig mange lavinntektsfamilier og spesielt aleneforsørgere vil miste en inntekt, og det vil føre til flere fattige, sier han. Samtidig åpner Isaksen for å gjøre noe med barnetrygden, for eksempel å behovsprøve den.

Også Venstres programkomité vil behovsprøve dagens ordning, men komiteen er delt i synet på om den skal kuttes. (©NTB)