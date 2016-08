Utslitt turfølge må overnatte på Besseggen

Luftambulansen ble sendt til stedet etter at et redningshelikopter fra Rygge måtte avslutte sitt oppdrag på grunn av dårlig vær. Mye vind gjorde at luftambulansen heller ikke kom fram til gruppen på fjellet, opplyser Innlandet politidistrikt klokken 23.35 onsdag kveld. Turfølget har opplyst at de kan overnatte i fjellet, og så blir det gjort et nytt forsøk med helikopter torsdag.

Telt blåste vekk

- Det er et følge på til sammen 16 personer som hadde planlagt å bruke tre dager på turen over Besseggen. Seks av dem har cerebral parese, og de er tomme for energi. Det ene teltet har dessuten blåst vekk, så vi må få dem ut derfra, sier vakthavende redningsleder Ben Wikøren ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Et helikopter fra Rygge ble først sendt inn i fjellheimen for å hente hele turfølget ut, men måtte avbryte oppdraget på grunn av det dårlige været, opplyser politiet på Twitter. Meningen var at helikopteret fra Rygge skulle hente ut alle sammen i ett løft, men i stedet ble det besluttet å forsøke å sende inn en luftambulanse.

- Orket ikke mer

Turfølget befant seg ved Bessvatnet, på østsiden av Besseggen, da de ba om hjelp til å komme seg ned.

- De har med seg en del utstyr for å takle dette, men de så svart på å fortsette. De orket ikke mer, rett og slett, sier operasjonsleder Jon Øverengen Berg til Aftenposten. Politiet fikk melding fra turfølget like etter klokken 19.30 onsdag kveld. (©NTB)