Venstre programkomité vil kutte i barnetrygden

Komiteen er delt når det gjelder hvor stort kuttet bør være og sender derfor to forslag ut på høring i partiet, skriver VG. Et forslag går ut på å droppe barnetrygden for alle, unntatt for dem som tjener minst. Pengene som staten sparer, skal gå til gratis barnehage og SFO til alle.

Et annet forslag fra komiteen er å beholde barnetrygd for alle, men å gradere den etter hvor stor inntekt familiene har. De som tjener mest, får minst. Ifølge dette forslaget skal pengene brukes på gratis kjernetid i barnehagen, framfor å gjøre hele barnehagen gratis.

Også programkomiteen i Høyre vurderer også å kutte i barnetrygden og bruke pengene på barnehage.

Lanserer programforslag

Venstres programkomité lanserer torsdag forslaget til nytt stortingsprogram for partiet, men flere punkter ble lansert i mediene allerede onsdag.

Et lønnsløft for lærerne lanseres av Guri Melby, nestleder for komiteen, i Nettavisen. Komiteen foreslår også flere tiltak for å styrke lærernes kompetanse.

Men hun vil ikke konkretisere hvor mye høyere lønn hun mener lærerne bør få.

- Jeg vil ikke si et tall, men det er ingen tvil om at løftet må være betydelig for at det skal bidra til økt rekruttering og høyere status, sier hun.

Økt studiestøtte

Partiet vil også bedre studentøkonomien og foreslår å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, noe som er i tråd med kravet fra Norsk studentorganisasjon. 1,5 G tilsvarer 138.864 kroner i dag.

Dette skal være et langsiktig mål, opplyser finanspolitisk talsmann Terje Breivik på sin Facebook-side.

Han påpeker at studenter i dag må leve på mindre enn det staten selv mener de kan klare seg på.

I dag er basisstøtten fra Lånekassen på snaut 104.000 kroner. Stortinget har vedtatt å utvide støtten med en måned fra neste år, noe som kan gi studentene ytterligere 10.400 kroner mer, dersom dagens støtte legges til grunn. (©NTB)