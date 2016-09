- Andre skal slippe å oppleve det samme som Ida

Avsløringene i Glassjenta-saken fører til at to statsråder kaller inn til stormøte om forholdene i barnevernet.

Det forteller barne- og likestillingsminister Solveig Horne til Aftenbladet dagen etter at tilsynsmyndighetene la frem en knusende rapport om behandlingen av tenåringsjenta Ida fra Karmøy.

- Jeg har snakket om saken med helseminister Bent Høie. Vi kommer i nær fremtid til å kalle inn til et møte med våre to direktorater, Statens helsetilsyn og lederen av tilsynet i Glassjenta-saken. Der vil vi be om en redegjørelse for hvordan de skal følge opp det som er kommet frem gjennom tilsynsrapporten. Historien til Ida har gjort sterkt inntrykk på meg, og andre barn skal ikke bli utsatt for det samme som henne, sier Horne til Aftenbladet.