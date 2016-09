- Sandnes-industri bør slippe, men Forsand-industri må fortsatt betale eiendomsskatt

Varaordfører Pål Morgen Borgli, Frp, ser for seg at kraftindustrien i Forsand fortsetter å betale eiendomsskatt i den nye kommunen, men at Sandnes-industrien slipper unna. - Umulig, sier KS´ eiendomsskatteforum.