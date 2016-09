Skolene må gjøre mer for å unngå at barn blir utestengt fra bursdagsselskaper, mener Kommunalt Foreldreutvalg i Sandnes.

- Skolene må i større grad hjelpe til med å finne spilleregler for det sosiale utenom skoletid, sier Øyvind Aardal som er leder for Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Sandnes.

Aardal mener det bør være felles spilleregler for alle trinnene på barneskolen, og at foreldre og skole har et ansvar for å ta opp samtalen også på ungdomsskolen.