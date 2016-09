- Unnskyld, Ida

Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms la i går kveld fram en 60 siders granskingsrapport. Den tar for seg den nå 18 år gamle rogalandsjenta Idas (pseudonym) to og et halvt år under barnevernets omsorg.

- Mye har gått galt i Idas sak. I korthet fikk hun ikke forsvarlig omsorg og hjelp under barnevernets omsorg. Saken er preget av mangelfull kunnskap, summarisk saksbehandling og manglende involvering. Dette har igjen ført til mye unødvendig tvangsbruk. Det er dessuten alvorlig at vi som tilsynsmyndighet ikke har klart å fange opp dette. Vi har ikke gjort jobben vår, sier Hordalands fylkeslege, Helga Arianson, som har ledet granskingen.