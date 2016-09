- Det er ingen tvil om at det har vore tungt. Eg har gått ned tre kilo, så eg har lagt meg flatare enn eg trudde var mogleg, seier olje- og energiminister Tord Lien til Aftenbladet.

Han har blitt sterkt kritisert etter at det førre veke vart kjent at han lot vere å informere statsministeren om at Lofoten og Mørekysten ville bli opna for oljeselskapa i 24. konsesjonsrunde.