13. september: Varmeste septemberdagen på 134 år

– Det var veldig overraskende at det ble så fint. Slutten av sommeren synes jeg ikke var noe særlig, så det er utrolig godt å kjenne litt sommervarme, sier Marie Pham fra Sandnes.

Når Aftenbladet treffer på Pham tirsdag ettermiddag, befinner hun og venninnen Sissel Melberg seg ved vannkanten ved Badedammen. Melberg har blitt fristet av badevannet.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bade for jeg ville ikke bli våt, men så var det så varmt at jeg bare måtte, forteller Melberg.

18 grader i vannet

Aftenbladets medbrakte termometer viser 18 grader i bassenget, etter å ha duppet en kort stund i vannet.

– Temperaturen er ikke så gal, konstaterer Melberg.

Til tross for at venninnene har fått med seg at finværet ikke vil vare, skulle de håpe på det motsatte.

– For oss kunne det gjerne vare måneden ut. Det er jo helt fantastisk, sier Pham.

Nye varmerekorder

Stig-Arild Fagerli, vakthavende meteorolog hos StormGeo, opplyser de offisielle temperaturene for dagen ikke er klare før senere tirsdag kveld. Han legger likevel til at mye tyder på en varmerekord i september.

– Klokka 17 ble det målt 27 grader på Våland i Stavanger. Den tidligere rekorden for Rogaland var 25,6 som ble målt i 2006. Dermed ser det ut til at det har blitt satt ny septemberrekord, sier Fagerli. Målestasjonen ble etablert i 1882. Aldri før er det målt en så varm septemberdag.

Også vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt i Bergen, Anders Sivle, melder om flere varmerekorder.

– Den tidligere rekorden som ble målt på Våland var på 24,9. Den ble målt i 1968. På Sola ble det i ettermiddag målt 26,1 grader, hvor den gamle rekorden var på 25,6. Det ligger altså an til å bli en ny rekord der også, sier Sivle.

Fagerli forteller september er kjent for å være en varm måned. Han beskriver det likevel som uvanlig varmt i september i år.

– Sør-Vestlandet har nytt godt av en høyere varm luft som har blitt presset ned over området. Det er uvanlig og har gitt en ekstra effekt, slik at vi i år kan snakke om rekorder, sier Fagerli.

– Rart!

Flere Aftenbladet tar kontakt med ved Badedammen synes tirsdagens septembervær behandler dem godt. Thea Ulvøy har tatt med seg pensumlesingen ut.

– Jeg studerer sykepleien så det var en flott mulighet til både å sole seg og lese pensum samtidig, sier Ulvøy, som legger til hun likevel synes det er veldig rart.

– Det skal være september, men så det er bedre enn det var gjennom hele sommeren. Det er rart.

Sirina Håland synes derimot sommervarmen i september ikke kom overraskende på. Hun har syklet fra Løkkeveien til Badedammen på fridagen sin for å være ute.

– For meg er september den beste måneden i året. Jeg er veldig glad for at det er varmt, men ikke særlig overrasket, sier Håland.

Travelt på stupebrettet

Ikke bare på plenen ved Badedammen er folk ivrige etter å være ute i finværet. Ved Godalen badeplass er det folksomt, ikke minst travelt på stupebrettet helt ytterst.

– I sjøen er det veldig kaldt, men på land er det varmt. Det er en fin kombinasjon, sier Mustafa Nakhem, etter å ha tatt en dukkert.

Ved Godalen viser termometeret 20 grader, vel og merke langt inne på grunna.

Sammen med Mohamad Alahmad, Mohammad Al Sayed, Sarhan Maher, Mabil Mohammad og flere andre kompiser fra Syria, står Nakhem i kø om å få hoppe fra brettet.

– Første gangen er det kaldt, så er det veldig morsomt. Det er artig å gjøre spennende stup, sier Alahmad.

Deilig å være ute

Også Viktoria Røyland og Embla Guldbrandsen var kjappe med å ta turen til Godalen etter skoleslutt. De er fornøyde med årets start på september.

– Det er gøy! At det er over 20 grader er bare gøy, sier Røyland, sammen med en nikkende Guldbrandsen.

– Det var deilig å komme ut etter å ha vært inne på skolen hele dagen, forteller Guldbrandsen.

Skulle hatt mer sommervær

Jentene forteller det beste hadde vært hvis de hadde hatt fri hele dagen, slik som i sommerferien.

Det er også Tine Renate Bjerga enig i. Sammen med sønnen Torstein på ni måneder og Lene Eldevik, hadde Bjerga brukt dagen på stranden. Hun skulle ønske det hadde vært mer av dette været i løpet av sommeren som var.

– Det er egentlig ganske trist. Når sommeren endelig er skikkelig over, så kommer plutselig finværet. Vi skulle hatt mer av dette da vi faktisk hadde fri, sier Tine Renate Bjerga.