Atlantic-salg ga 423.000 til Norsk Folkehjelp

Sjekken ble naturlig nok overrakt på Preikestolen.

Hotelldirektør Brian Gleeson tok turen opp til turistattraksjonen sammen med mannskaper og en stor gjeng med sanitetsungdommer fra Norsk Folkehjelp.

Les også Mange ville ha en bit av Atlantic

30 medlemmer fra lokallaget i Strand og Forsand la ned 350 dugnadsinnsats for å gjennomføre salget av møbler og inventar fra hotellet, som skal bruke det neste året på å pusse opp. I tillegg ble det lagt ned mange timer for å planlegge og forberede salget.

- Det er lagt ned betydelig egeninnsats for å få salget til å bli den suksess det ble. Og vi er veldig takknemlige for at hotellet gav oss denne muligheten, skriver rådgiver Espen Brekke i en epost til Aftenbladet.