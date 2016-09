Da moren opplevde at barnet hennes ikke ble invitert i bursdag sammen med resten av klassen, tok hun grep. Nå vil flere store festarrangører oppfordre foreldre til å inkludere alle.

"Vi opplevde i helgen at vårt barn ikke ble invitert i bursdagen til en i klassen. Det å se vårt barn oppleve dette, er vondt. Utrolig vondt! Vi har selv måttet snu oss vekk for å svelge klumpen i halsen."

Slik starter brevet fra en mor som nylig opplevde at hennes barn ble holdt utenfor. Nå gjør hun alt hun kan for at ingen skal oppleve det samme.