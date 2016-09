Etter tre perioder på rogalandsbenken er det slutt for Eirin Sund på Stortinget. Onsdag ga hun nominasjonskomiteen i Rogaland Ap beskjed om at hun trekker seg som kandidat til valget neste år. Tidligere var hun innstilt på gjenvalg. Men hun valgte å trekke seg etter at hun fikk signaler om at hun ikke ville få førsteplassen på nominasjonslisten. Hun publiserte selv nyheten på sin egen Facebook-profil.

- Jeg visste hva jeg gjorde da jeg ga beskjed om at jeg trekker meg. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville beholde førsteplassen, jeg ville ikke si ja til andre plasser, sier Sund.