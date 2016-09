Et flertall på 7 mot 4 stemmer avviste torsdag Vegvesenets forslag til ny trafikkløsning ved badeplassen Møllebukta.

Den ene delen av reguleringsplanen var det ingen som uttalte seg imot. Alle ser fordelene ved å få bygd en rundkjøring i det rotete krysset der Madlaveien møter Regimentveien og Snorres gate.

Leder Kari Raustein ville imidlertid ikke ha noe av at Nygårdsbakken skulle stenges, og at fire privathus langs Madlaveien skal miste utkjørsler og hager for å få til en ny tilkjørselsvei.