Her er Ida på vei til soning i fengsel

Ida fra Aftenbladets dokumentar Glassjenta er dømt til fengsel i ett år og tre måneder, hvorav seks måneder er betinget. Det betyr at hun skal sone i fengsel i ni måneder, og kan bli prøveløslatt etter seks.

Etter to og et halvt år under barnevernets omsorg begynte hun nylig å sone ved ungdomsfengselet i Bergen. Hålogaland lagmannsrett stadfestet Nord-Troms tingretts dom fra mars i år. Der ble Ida dømt for 13 tilfeller av alvorlige trusler, deriblant drapstrusler, mot barnevernsansatte og politibetjenter. Hun ble også dømt for ett tilfelle av vold mot politibetjent og ett mot en barnevernsansatt. De fleste episodene fant sted i Indre Troms våren og sommeren 2015, mens rogalandsjenta bodde på institusjon i Målselv.