Ser en på antall dager med nesten skyfri himmel, vil en oppdage at det var ingen dag som kvalifiserte til betegnelsen «pent vær». De siste ti årene har antall penværsdager i august variert mellom en og fire.

Med en middeltemperatur på 0,5 grader over det normale og nedbørmengder nøyaktig som normalen, kan en kanskje konkludere med at august ble værmessig en nokså normal måned. Fire dager hadde temperaturer over 20 grader på Sola.