Knekte nesa på Taket

Det var klokka 01.40 at slåsskampen inne på utestedet Taket i Stavanger ble så heftig at 20-åringen fikk en nesetyver. Mannen ble kjørt til legevakta, mens mannen som slo ble tatt med til polithuset for avhør.

Etterpå ble mannen sendt hjem.

Fyll

Også en 21-åring måtte vises bort fra sentrum i 2-tida natt til søndag.

Senere på natta ble en gjeng på seks menn fra 18 til 32 år bortvist fra sentrum på grunn av bråk og beruselse.

En annen måtte overnatte i arresten fordi han ikke klarte å overholde politiets pålegg om å dra hjem.

Promille

To menn på 23 og 23 ble pågrepet for promillekjøring på Jørpeland. Klokka 01.30 ble de tatt med til legevakten for blodprøve. 23-åringen hadde ikke førerkort. 24-åringen har heller ikke førerkort lenger.

En 21-åring fra Klepp ble tatt for å kjøre traktor, uten førerkort og i beruset tilstand, klokka 01.40 natt til søndag. Han ble tatt med til legevakten for blodprøve.

Stjålet bil

Lørdags kveld klokka 23.50 ble det meldt om en stjålet Audi 100 S4 fra Ullandhaug. Bilen har registreringsnummer JU78898. Observasjoner kan meldes til politiet på telefon 02800.

