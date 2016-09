Kvinne (55) funnet etter leteaksjon

En 55 år gammel kvinne hadde gått seg bort i området rundt Storafjellet i Bjerkreim, meldte politiet på Twitter klokken 16.30.

- Hun har ringt inn etter at hun har gått i flere timer og forsøkt å finne riktig vei, men ikke klart det. Hun er sliten og trenger litt bistand. I dette været skal det nok gå bra, sa Victor Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Like etter klokken 18 melder politiet at kvinnen er funnet like i nærheten av Storafjellet. Hun ble funnet av en hundepatrulje fra politiet og er i god form.

- Takk til Røde Kors og andre frivillige som deltok i søket, skriver politiet på Twitter.

