Mener eiendomskonge uberettiget tok ut 19 millioner fra selskapets konto for privat forbruk og svart avlønning

45-åringen, som er stor innenfor boligutleie, er tiltalt for å ha unndratt moms knyttet til flere av selskapene sine, og uberettiget å ha overført penger til egen konto benyttet til privat forbruk eller "svart" avlønning til arbeidstagere i selskaper der han var daglig leder.

Han vil erkjenne delvis straffskyld i retten, opplyste hans forsvarer Håkon Juell Hassel da rettssaken startet i Stavanger tingrett tirsdag. Det er avsatt sju uker til rettssaken.

Ville inndra opp til 11,7 millioner

Av den opprinnelige tiltalen går det frem at påtalemyndigheten har lagt ned påstand om inndragning begrenset oppad til 20,8 millioner kroner. I den reviderte tiltalebeslutningen fra statsadvokatene i Rogaland fra 10. august i år, er inndragningsbeløpet nå redusert til 11,7 millioner kroner.

Noen av punktene i den omfattende tiltalebeslutningen, vil bli frafalt, opplyste aktor Cecilie Tonning ved starten av rettsforhandlingene. Dermed er det grunn til å tro at beløpet aktoratet vil nedlegge påstand om inndragning for, vil bli redusert.

45-åringen er også tiltalt for å ha unnlatt å levere selvangivelse som blant annet skulle hatt med leieinntekter for flere millioner kroner knyttet til sin utleievirksomhet, og tiltalt for å ha unnlatt å føre regnskap for en rekke selskaper der han var regnskapspliktig.

Internasjonalt etterlyst

Han ble politianmeldt 18. mars 2013. Han ble løslatt, og reiste utenlands. Han har vært internasjonalt etterlyst, og ble pågrepet i Polen nøyaktig to år etter den første pågripelsen i Norge.

Rettssaken var opprinnelig berammet til april i år, men på grunn av straffeforfølging i Polen og domfellelse der, ble saken utsatt. Dom falt i Polen 21. april i år. Den ble rettskraftig der 19. mai, ifølge aktoratet. Han ble først utlevert fra Polen 14. juni, og har vært varetektsfengslet i Norge siden 15. juni. Han sitter varetektsfengslet under rettssaken, og fraktes til og fra rettslokalene av uniformert politi.

Svart avlønning

Et av forholdene har er tiltalt for, er uttak fra ett av selskapene der han var daglig leder. Påtalemyndigheten mener det er foretatt ulovlige uttak på over 19 millioner kroner som er gått til personlig forbruk og svart avlønning. Svart avlønning er i strid med selskapets interesse, og er utroskap, mener aktoratet.

Mannen på sin side har forklart at dette var penger han hadde til gode fordi selskapene hadde låneforpliktelser mot ham.

Medaktor Emilie Netteland, sa i retten tirsdag at det ikke er funnet noen skriftlig låneavtale verken i det beslaglagte materialet eller i den aktuelle banken.

Det er dokumenter knyttet til saken på 7000 sider.

Økonomisk trøbbel

Han har gjentatte ganger havnet i trøbbel både med uregelmessigheter knyttet til leieforhold og pengerot. Han har flere ganger fått pålegg knyttet til ulovlig bygging og ulovlig utleie av boliger i Stavanger. Flere av selskapene hans er gjennom årene slått konkurs eller tvangsoppløst.

