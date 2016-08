Oljedirektoratet vant prisen for beste stand

- Jeg er veldig glad. Jeg trodde ikke at vi skulle vinne, for det var mange andre gode stander, sier en svært fornøyd Eldbjørg Vaage Melberg, kommunikasjonsrådgiver i Oljedirektoratet etter at hun hadde mottatt prisen for beste stand over 50 m2 fra stavangerordfører Christine Sagen Helgø.

Jon Ingemundsen

Standen til OD/OED var bygget opp som et bibliotek, med bokhyllene fulle av bøker som OD hadde fått låne av biblioteket i Stavanger. Tema for standen var "The Norwegian Continental Shelves".

I begrunnelsen fra juryen heter det at utstillingen var "overraskende og original".

"Den bruker designet til et gammeldags bibliotek for å kommunisere databasen for petroleumsressursene, og overgangen fra bøker til bytes," heter det i begrunnelsen.

- Det er kjekt at myndighetene vinner. Det at vi klarer å framstå på en måte som er tillitsvekkende og vekker begeistring, synes jeg er viktig, sier Melberg.

Jon Ingemundsen

Vestteknikk vant prisen for beste stand under 50 m2. Juryen mente at denne standen var "sofistikert og fargerik".

Juryleder Finn Krogh roste også de som stod på standen for høy kompetanse og entusiasme, samt for de fine antrekkene.

De andre nominerte var Aibel, Bosch Rexroth, GE Oil and Gas, Iris/ UiS, Kongsberg, Lundin, Petroleumstilsynet, Vestteknikk og Xplore North.

Les også:

Sikkerhet er ikke personlig

Keilen slutter som oljemessegeneral

ONS har gitt et etterlengtet oppsving