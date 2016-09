Tunnelen til Kvitsøy er satt under lupen i Rogfast-prosjektet (se fakta).

- Signalene før sommeren var at dette var udramatisk. Etter sommeren følte jeg at det ikke var så udramatisk lenger. Da ble det snakket om å ha en beredskap for at Kvitsøy-armen kan bli tatt ut, sier Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø (KrF/frie borgerlige).