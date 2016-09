Fire personer, tre gutter og en jente, er siktet for grov kroppskrenkelse og frihetsberøvelse av en 29 år gammel mann. Påtalemyndigheten mener at de fire holdt fornærmede mot sin vilje i en leilighet i Klepp kommune. I leiligheten skal 29-åringen ha blitt utsatt for omfattende vold. Denne volden ble filmet.

Fornærmede skal ha blitt rispet i ansiktet med en tapetkniv. Balltre skal også ha vært involvert i hendelsen.