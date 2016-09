Rogfast er på vei til retten

Det om lag 120 mål store utfyllingsområdet som det nå er full strid om, vil strekke seg fra tunnelportalen til Byfjordtunnelen i retning Mekjarvik. Randaberg kommune, Hemtoco Invest og Randaberg Maritime er berørte grunneiere.

Planen iverksettes nå etter initiativ fra Statens vegvesen og råd fra Regjeringsadvokaten og Samferdselsdepartementet.

Mekjarvik sør skal bli et regionalt havne- og industriområde. Overskuddsmasser fra Rogfast skal i hovedsak gå til utfylling i sjøen.

Fakta: Rogfast Ferjefri kryssing av Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy. Antatt byggeperiode: 2017-2024/2025. Antatt kostnad: 14,5-14,9 milliarder. Andel bompengefinansiering: Cirka tre fjerdedeler. Status: Kvalitetssikring pågår. Prosjektleder regner med byggestart i 2017.

Randaberg kommune tilbyr Vegvesenet å bruke dette som anleggs- og riggområde i inntil tre år etter åpningen av Rogfast, men eiendomsretten akter kommunen å beholde.

22. august fikk kommunen forhåndsvarsel om at Vegvesenet vil overta grunn og rettigheter (ekspropriasjon), dumpe masser på land og sjø og sikre nødvendig adkomst. Eventuelle erstatninger må fastsettes ved rettslige skjønn, med mindre avtaler kan inngås før den tid.

Det planlagte næringsområdet har i prinsippet ikke noe med Rogfast å gjøre, ifølge rådmann Magne Fjell.

- Dette er den billigste måten for Rogfast å kvitte seg med massene på. Det gir god økonomi og samfunnsnytte i etterbruk av massene. Vi har ikke sagt at Statens vegvesen må kvitte seg med massene her, men vi har stilt det til disposisjon. Da er det drøyt at Randaberg skal gi bort eiendomsretten. Ifølge Vegvesenets logikk skal Randaberg nå gi et økonomisk bidrag til Vegvesenet, sier Fjell.

Vegvesenet må bekoste adkomstvei og andre veier, tunnelanlegg, gang- og sykkelveier, vann- og avløpsanlegg og støyskjerming.

- Statens vegvesen oppkonstruerer en problemstilling som det ikke finnes rettspraksis for. Det er høyst merkverdig og ikke til å forstå. Offentligheten eksproprierer jo ikke når man gir fra seg disposisjonsretten gratis.

- "Gratis" blir vel et definisjonsspørsmål?

- Selvfølgelig må Vegvesenet, som alle andre utbyggere, innfri rekkefølgekrav som følger av godkjente og vedtatte reguleringsplaner. Dette besvarer Vegvesenet med et kontroversielt varsel om ekspropriasjon. Vegvesenet anfører at næringsområdet vil få stor verdi, og de mener at verdien skal tilfalle Rogfast-prosjektet. Slik vi ser det, er dette en ny måte å finansiere veiprosjekt på, sier Fjell.

- Verdt opptil 360 millioner

Initiativet til saken kom fra Rogfast-prosjektet, ifølge Rogfast-ledelsen.

Saken har vært behandlet sentralt i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Råd er hentet fra Regjeringsadvokaten og departementet. Etter å ha vurdert disse rådene, velger Statens vegvesen nå å kjøre på med ekspropriasjon.

Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal sier prosjektet fyller ut et areal på cirka 120 dekar med tunnelmasse i Mekjarvik sør.

- Klart det er veldig gunstig å få fylt dette ut her så nær prosjektet. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med kommunen og andre berørte parter for å regulere området slik at overskuddet fra sørsiden av Rogfast-prosjektet, kan plasseres her. Også vi ser at arealet har en stor verdi, sier han.

Han anslår verdien til 240-360 millioner kroner.

- Vi har hatt en lang dialog over flere år for å få til en balansert avtale. Vi ønsker å få dekket kostnadene forbundet med å etablere fyllingen. Dette har blitt blankt avvist av Randaberg kommune. De vil ikke ta noen av kostnadene med regulering, grunnundersøkelser og etablering av utfyllingen, men de ønsker hele gevinsten som kommer av å fylle ut arealet, sier han.

- Vi ønsker primært å inngå en avtale med grunneierne der partene får dekket sine kostnader, og dersom det blir et overskudd etter tomtesalg bør gevinsten deles mellom Vegvesenet og grunneierne, sier Espedal.

- Dette er ingen ny måte å finansiere veiprosjekter på. Det blir feil at grunneier litt tilfeldig skal sitte igjen med en så stor gevinst. Derfor ønsker prosjektet å utnytte en del virkemidler som finnes for å få tilbakeført en del av kostnadene som prosjektet påføres. I neste omgang vil dette gå til prosjektet som igjen gjør at trafikantene får mindre bompenger å betale, sier han.

Bompengeandelen av Rogfast-finansieringen ligger an til å bli 75-80 prosent.

Espedal mener Randaberg kommune bevisst og strategisk har kjøpt opp arealer som kan få tidoblet verdi.

- Det blir nok fattet vedtak om ekspropriasjon. Parallelt med det går den an å forhandle. Verken Randaberg kommune eller Hemtoco bestrider tilgangen til arealet. Dette handler om verdiøkningen som fyllingen representerer, sier Espedal.

Espedal tror ikke det finnes rettspraksis fra saker av dette omfanget.

- Men i mindre omfang finnes det nok. Et spørsmål er hvor langt eiendomsretten strekker seg fra strandlinjen og ut i sjøen og hvem som egentlig eier massene som legges i utfyllingen. Saken ble sendt helt til Regjeringsadvokaten, og det er faktisk Regjeringsadvokaten som har gitt Samferdselsdepartementet råd om at det er verdt å kjøre videre med saken. Vi har fått rådet og velger på eget initiativ å gå til dette skrittet, sier han.

- Ny og uvant situasjon

Helge Magne Todnem hos Hemtoco Invest mener Vegvesenet verken har gode begrunnelser eller lovhjemmel for ekspropriasjon.

- Vi har ikke innsigelser mot at Vegvesenet skal fylle ut med stein. Vi har hele tiden ønsket et industriområde, men vi har vært negative til å betale for steinen som er et avfallsprodukt av å lage ny tunnel, sier Todnem, som oppgir at selskapet har 400 meter av sjølinjen.

For Ove Simonsen i eiendomsselskapet Randaberg Maritime AS er dette en ny og uvant situasjon. Han sier selskapet har cirka 200 meter strandlinje rett ved tunnelportalen til Rennfast.

- Vi trenger mye mer plass enn vi har i dag og ønsker at det skal etableres industri her. Fyllingen påvirker tilkomsten til anlegget. Jeg rådfører meg litt om konsekvenser dette har for vår drift. Vi har ikke konkludert med hva vi vil gjøre, sier Simonsen.

Tema i Stortinget

Torstein Tvedt Solberg (Ap) stilte skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i Stortinget tirsdag. Han lurer på om det er ny praksis at staten eksproprierer eiendom for så å selge dette og redusere kostnaden på et veiprosjekt.

Stortingsrepresentanten mener at en slik praksis vil endre kommuners spillerom ved lignende utbygginger og komplisere flere forhold rundt Rogfast og fremtidige prosjekter.

Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) sier varselet kom helt uventet og "veldig overraskende".

- Håpet mitt er at saken blir med dette varselet.

- Hva hvis partene står på sitt?

- Da blir det jo en rettssak, men formannskapet er enige om å signalisere at vi ønsker videre samtaler hvis Vegvesenet ønsker det, sier hun.

Samferdselsdepartementet er tilbudt å kommentere saken. Departementet har ikke respondert.