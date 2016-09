Ryfylke-prost er eneste kvinnelige kandidat til Stavanger-biskop

- Vi har hatt et ønske om god kjønnsbalanse. Vi har spurt flere kvinner enn menn om å stille, men mange kvinner sa nei, erfaringer og undersøkelser viser at det er vanskelig å stille som biskop, sier Lars-Tore Anda, leder i bispedømmerådet.

- Vi opplever at det er forskjellige kandidater, det er gode kandidater, og vi tror at de alle sammen vil ha ulike innsteg i forhold til utførelsen av rollen som biskop. Vi er trygge på at den som bli tilsatt vil bli en god biskop for oss, sier Anda.

Jon Ingemundsen

Kandidatene

Sokneprest Ivar Braut

Født i 1956 (60 år), har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet, Fana prosti i Bjørgvin bispedømme. Cand.theol. 1980. Har blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo (for Indremisjonsselskapet og Oslo bispedømme), kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer teologiske fag Bibelskolen i Grimstad, Indremisjonsselskapet, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland. Braut er medlem av Bjørgvin bispedømmeråd (siden 2011) og av Kirkerådet (siden 2012).

Han har blant annet vært med i Presteforeningenes liturgiske nemnd og av Moster kirkehistoriske senter. Braut har også vært medlem av representantskapet for Kirkens Bymisjon, Bergen og Samarbeidsrådet Menighet og Misjon i Bjørgvin.

Prost Helge S. Gaard

Født 1958 (58 år), har siden 2006 vært prost i Karmøy prosti i Stavanger bispedømme. Cand. theol. 1984. Har vært misjonsprest på Madagaskar og rektor på bibel- og presteskole for Det Norske Misjonsselskap (NMS) 1988-1994 og representant for NMS på Madagaskar 1998-2000. Mellom og etter oppholdene på Madagaskar har Gaard vært prest i Tysvær (menighetsprest 1994-95 og kapellan 1995-98 og 2000-06) og sokneprest i Avaldsnes 2006-11 (samtidig som prost i Karmøy).

Han har vært medlem av styret for Misjonshøgskolen, styreleder for Stiftelsen Kirkens Familievern og for Kirkens Familievernkontor i Haugaland, Stavanger og Egersund. Gaard er styreleder for Avaldsnes idrettslag og har aktivt bidratt i klubbens elitesatsing på kvinnefotball.

Prost Torstein Lalim

Født 1958 (58 år), har siden 2011 vært prost i Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme. Cand. theol. 1981. Han var 2005-10 administrerende direktør/forstander ved Diakonissehuset Lovisenberg (Oslo). Lalim har vært marineprest ved Akershus festning (1982-83), vikarprest i Bryn i Bærum (1983-84), sokneprest i Balsfjord, Nord-Hålogaland (1984-88) og res.kap. Bragernes, Tunsberg (1988-05) der han også var fungerende sokneprest/prost. Samtidig hadde han (1992-05) en bistilling som fengselsprest i Drammen.

En kort periode (2002) var Lalim sekretær for Bispemøtet. Siden 2009 har han vært styreleder i stiftelsen Areopagos. Han er også styremedlem stiftelsen Signo, Vårt Land/Mentor Medier og medlem av representantskapet for Bymisjonen. Siden 2015 har han vært leder for Presteforeningens fagutvalg for proster.

Prorektor Bård Mæland

Født 1968 (49 år), har siden 2010 vært rektor ved Misjonshøgskolen og er nå prorektor for forskning/professor i systematisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Cand.theol. 1994. Stillingen som professor i systematisk teologi har han hatt siden 2005. Samtidig var han 2006-08 professor II ved Stavanger Universitetssykehus. Mæland har hatt flere stillinger som prest i forsvaret i perioden 1995-05. Blant annet har han vært Krigsskoleprest (1997-02), stabsprest/forsker ved Feltprostens kontor (2002-06) og fungerende sjef for Feltprostens fagavdeling (2004-05).

Han har vært Misjonshøgskolens representant på kirkemøtene 2010-15 og fortsetter som VIDs representant 2016-19. Han var medlem av Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd 2004-07 og varamedlem i Den norske kirkes Lærenemnd 2005-16. Mæland er medlem av Kirkenes verdensråds Commission for World Mission and Evangelism 2014-22. Han er styremedlem i Stiftelsen Stavanger Aftenblad og styreleder for Den nasjonale forskerskolen Religion-Values-Society.

Prost Sigrid Sigmundstad

Født 1958 (58 år), har siden 2013 vært prost i Ryfylke prosti. Cand.theol. 1983. Hun har blant annet vært sokneprest i Karlsøy i Nord-Hålogaland bispedømme (1985-90), kapellan i Ørsta i Møre bispedømme (1995-00) og sykehusprest ved Volda sykehus (2000-13). Sigmundstad er spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektoren og har utdanning i integrativ terapi fra Norsk forening for integrativ terapi (NFIT) i samarbeid med FPI/EAG, Düsseldorf.

Hun er også engasjert i saker i skjæringspunktet kirke-kultur og har blant annet deltatt i et dramaprosjekt for ungdomsskoletrinnet i Ørsta og oppsetning av et kirkespill i samarbeid med Ørsta kirkekor. Sigmundstad var med i styret for Møre kyrkjesongforbund 2009-10. Hun er fra i år medlem i nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg.

Mange forslag

- Da det før sommerferien ble kjent at Erling J. Pettersen kom til å gå av med pensjon, sendte vi tidlig ut henvendelser til menighetsråd og staber om å komme med forslag. Vi fikk inn mange forslag, forteller stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes ved bispedømmekontoret i Stavanger.



Etter intervjuer og avstemming i bispedømmerådet torsdag, er resultatet en kandidatliste som bispedømmerådsleder Lars-Tore Anda betegner som spennende.



- Det er en bredt sammensatt liste med kandidater. Det er også en spennende liste, fordi alle vil ha forskjellige innsteg til på hvilken måte de vil utføre biskop-jobben. Det som er sikkert, er at alle sammen vil kunne fylle rollen som biskop godt, sier Anda. Bispedømmerådet ser fram til å samarbeide med den nye biskopen, uansett hvem av de fem nominerte det blir.



Kandidatene har en viss spredning geografisk, men alle har lokal tilhørighet. De nominerte har også en bred alderssammensetning, fra 49 til 60 år.



Kun én kvinne blant kandidatene

- Bispedømmerådet har ønsket god kjønnsbalanse blant kandidatene. Flere kvinner enn menn har blitt spurt om å stille som kandidat, men mange kvinner sa nei. Erfaringer og undersøkelser viser at det generelt er vanskeligere å få kvinner til å stille som biskoper, og kirken har fokus på dette. Denne gangen er én kvinne blant de fem som bispedømmerådet vurderte som best skikket til å fylle rollen, sier stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes.

Til stede var representanter for bispedømmerådet, stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes og representanter for Kirkerådet.

Bispedømmerådets leder Lars-Tore Anda presenterte resultatet av nominasjonen, og assisterende direktør i kirkerådet Gerd Karin Røsæg orienterte om den videre prosess fram mot tilsetting av ny biskop.

Stavanger bispedømmeråd har siden i sommer jobbet med å sirkle inn de fem kandidatene. Også ansatte har fått kommet med sine forslag, totalt kom det inn 61 navn.

Sentrale kirkefolk trakk i juni overfor Aftenbladet fram flere mulige kandidater, blant dem flere kvinner.

Blant de heteste kandidatene var Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Bibelselskapet (f.1972), Helge Sylfest Gaard, prost i Avaldsnes (f.1958), Haakon Kessel, sokneprest i Ræge (f.1961), Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere Misjonshøyskolen (f.1968), Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes verdensråd (f.1960), Stefan Emmerhoff, prost i Madlamark menighet (f.1960) og Anne Lise Ådnøy, domprost i Stavanger (f.1957).

Ådnøy ga imidlertid tidlig beskjed om at hun ikke er aktuell som ny biskop.

Hvem som blir Stavanger bispedømmes nye biskop blir ikke klart før i desember, og ennå kan det kommer flere navn med i konkurransen. Det er nemlig mulig med så kalt suppleringsvalg.

Biskop Erling J. Pettersen pensjonerer seg og går av til nyttår. Han har vært biskop siden 2009.

