Slik skal Glassjenta-saken gjøre barnevernet bedre

Etter at barnevernstjenesten på Karmøy i januar 2014 tok over ansvaret for den da 15 år gamle jenta, fikk ikke Ida den omsorgen og behandlingen hun har krav på. Flere virksomheter brøt ifølge tilsynsrapporten loven ved måten de håndterte henne på.

- Da vi startet tilsynet i denne saken, forsto vi at det ikke bare ville bli en vurdering av de tjenestene Ida hadde fått. Det ble også tydelig for oss at Idas historie reiser viktige problemstillinger og gjør det mulig å peke på nødvendige forbedringer i barnevernet generelt, sier fylkeslege Helga Arianson i Hordaland, som har ledet tilsynsarbeidet i Glassjenta-saken.

Vil endre lovverk

I tillegg til påpekning av lovbrudd og kritikk, inneholder rapporten fra de tre fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms 33 råd om hvordan det norske barnevernet bør bli bedre.

- Det viktige er at tjenestene, fylkesmennene og andre statlige myndigheter studerer våre tilrådinger og bidrar til endringer. Da snakker jeg om endringer i alt fra lovverk til kompetanse og forståelse av barns språk og ytringsform. Dessuten må vi som tilsynsorgan følge med på barnevernsinstitusjonene på en helt annen måte enn i dag, sier Arianson.

- Hva forventer du at politikerne og barne- og familieminister Solveig Horne gjør med rådene i rapporten?

- Statsråden bestemmer langt på vei hva som skal stå i loven og hvilke rammer tjenestene skal ha. Hun har også mulighet til å påvirke hva slags kompetanse man skal ha i barnevernet. Jeg forventer at rapporten blir tatt på alvor, sier Arianson.

Her er rådene granskerne kommer med i rapporten:

Generelle råd

Barnevernet og helsetjenestene trenger mer kompetanse på hvordan barn under barnevernets omsorg skal møtes med forståelse, nærhet og varme. Ordbruken i barnevernet bør gjennomgås. Rapporten nevner "plassering", "utagering", "atferdsinstitusjoner" og "atferd" som eksempler på ord som bør byttes ut. Ledere ved enkeltvirksomheten må gjøre mer for å følge opp og følge med på den faglige kvaliteten for hvert enkelt barn. De bør sørge for at samarbeidet mellom involverte tjenester går bedre.

Råd til kommunalt barnevern

Barnevernet og barne- og ungdomspsykiatriske tjenester må ha bedre kunnskap om og tillit til hverandre. Samarbeidet må utvikles og bli mer forpliktende. I rapporten heter det at i dag er "kommunikasjonen og tilliten mellom dem er preget av manglende gjensidig respekt". Barnevernet må undersøke bedre og mer systematisk.

Barnevernet må bli flinkere til å etterstrebe samarbeid med barnet. Dersom barnas ønsker ikke kan oppfylles, må de få en begrunnelse. Barnevernet må få bedre innsikt i og praktisere krav om barns medvirkning i administrative prosesser. Kommuneledelsen må ta større ansvar.

Jarle Aasland

Barnevernet må reagere og undersøke nærmere når tvang brukes på institusjoner der barn er plassert. Er bruken av tvang hyppig, må det gjøres en ny vurdering av om barnet får den hjelpen det trenger. Når et barn må flytte skal dette være til barnets beste. Ingen andre begrunnelser er gyldige. Barnevernets ansvar for å koordinere behandlingstilbud for barn de har ansvar for, må bli etterlevd. Barnevernet må ta større ansvar for å informere politiet i forbindelse med at politiet gir assistanse.

Barnevernet må ta et større ansvar når institusjoner bruker politi overfor barn.

Råd til Bufetat

Bufetat må sikre at de har fått alle relevante opplysninger før de tar stilling til hvor og hvordan et barn skal bo. Bufetat må bli flinkere til å vurdere at institusjonstilbudene har rett innretning og kompetanse for barna. Det må tydeliggjøres at tvang kun helt unntaksvis skal brukes på barn. Derfor må Bufetat stille klare krav til institusjoner om å unngå tvangsbruk. Bufetat må forsikre seg om personalets kvalifikasjoner før de velger en institusjon. Dersom det viser seg at det ofte er behov for tvang, må det gjøres en ny vurdering av om barnet faktisk får den hjelpen det trenger. Eventuell uenighet mellom barnevern og Bufetat om plassering av et barn må dokumenteres. Bufetat må oftere kunne etablere statlige tiltak når det er til barnets beste og faglig begrunnet. Slik kan barn under barnevernets omsorg lettere bli værende i sitt nærområde.

Råd til barnevernsinstitusjoner

Institusjonene må styrke arbeidet på ledelsessiden. Ledelsen må sørge for at barnet får færrest mulig voksne å forholde seg til, og at personalet opptrer mest mulig likt.

Ledelsen ved institusjoner må sørge for systematisk rettleding av personalet.

Institusjonene må skaffe seg bedre kunnskap om - og innsikt i - barne- og ungdomspsykiatriske tjenester.

Ledelsen ved institusjonene må bli bedre til å gi politiet tilstrekkelig informasjon ved behov for assistanse. Blir politiet brukt ofte, er det grunnlag for å stille spørsmål ved om institusjonen har rett kompetanse.

Råd til helseforetak

Barne- og ungdomspsykiatriske tjenester må bli flinkere til å oppsøke barn som ikke vil komme til dem. Barne- og ungdomspsykiatriske tjenester trenger mer kunnskap om barnevernsinstitusjoner. Barne- og ungdomspsykiatriske tjenester må oftere rettlede personalet på institusjoner. Det er behov for institusjoner som både har barnevernsfaglig og barne- og ungdomspsykiatrisk kompetanse.

Råd til tilsynsmyndighetene

Tilsynsmyndighetene (Statens helsetilsyn og fylkesmennene) trenger mer kunnskap om barnevern og hva som trengs av kompetanse i tjenestene. Tilsynsmyndighetene må sørge for at rutiner og metode for gjennomgang av tvangsvedtak blir evaluert, endret og utviklet videre. Helsetilsynet eller annen ekstern instans bør gjennomgå fylkesmennenes praksis slik den er i dag. Tilsynsmyndighetene må bli flinkere til å undersøke om barnet får medvirke og samarbeide om løsninger. Statens helsetilsyn må bidra til å vurdere om barn får god omsorg og hjelpen de behøver når de bor på en institusjon. Fylkesmennene bør på bakgrunn av risikovurdering få hjemmel til å vurdere hva slags institusjoner som skal kontrolleres hyppig.

Her er Idas (18) råd til barnevernet Glassjentas råd til barnevernet

Fylkeslege Helga Arianson ble venn med Ida på Facebook under tilsynsarbeidet. Blant annet gjennom meldinger på det sosiale mediet bistod Ida med innspill under granskingen.

Tilsynsmyndighetene bestemte seg tidlig for å bestrebe seg for å få Idas perspektiv på tiden hun har vært under barnevernets omsorg. Facebook-kontakten mellom tilsynslederen og Ida ble en viktig kilde til samtale.

Ber om at barn blir hørt

Dette resulterte også i at Karmøy-jenta ble bedt om å komme med konkrete innspillfor en bedre barnevernstjeneste basert på sine egne erfaringer.

I tilsynsrapporten er Idas innspill viet god plass. Generelt mener Ida at jo mindre barnet blir hørt, dess større problemer vil det bli. Hun sier at hun følte seg motløs og mistet motivasjonen av aldri å bli hørt.

Dette er noen av rådene hun har gitt:

* Barnet må i første omgang få et valg om det vil flytte. Det må uansett ikke tvinges til å flytte for raskt.

* Ungdom over 16 år må ha rett til å bestemme selv om de vil fortsette å bo hjemme hvis det ikke er alkohol, rus eller vold i hjemmet.

* Institusjon eller fosterhjem må bare være for en periode, hvis ikke barnet selv vil bo der.

* Hvis barn må flyttes fra foreldrene, bruk minst mulig makt fra politi.

* Må barnet flytte, må barnevernet lete etter nærmeste fosterhjem eller institusjon.

* Norge burde bare ha noen få, men gode barnevernsinstitusjoner.

* Ingen institusjoner bør ligge ute i skogen. De bør være sentralt.

* Ingen ungdom bør bo alene på institusjon, om ungdommen ikke vil. Det må alltid bo minst to unge på samme institusjon.

Ble lagt i reimer

* Barne- og ungdomspsykiatrien må ikke bruke reimer. Det kan gi ungdommer en følelse av angst. Jeg orker nesten ikke å snakke om dette. De skulle jo være der for å hjelpe.

* Psykologene må være imøtekommende, og ikke se ut som noen som ikke bryr seg.