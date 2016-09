- Mitt stalltips er at det står to eller tre kvinner på listen. Jeg tror også to eller tre av de fem er for likekjønnede ekteskap, eller vigsling av homofile, sier Knut Holter, professor ved VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøyskolen).

Onsdag kveld setter de ti bispedømmerådsmedlemmene seg ned for å legges siste hånd på verket, før de torsdag morgen skal stemme over hvilke fem kandidater de mener er skikket til å bli Stavanger bispedømmes neste biskop.