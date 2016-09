Superhelg i sol lokket tusener ut

Fredrik Refvem

Tour des Fjords: 30.000?

- Flere titusener var det sikkert rundt løypa, men jeg tør ikke gjette på noe tall. Det var uansett en fest. Alt klaffet med vær og folk og et spennende sykkelløp, sier Roy Hegreberg, daglig leder for Tour des Fjords.

Arrangørene skal i løpet av dagene framover analysere både helikopterbilder og bilder fra følgebilene for så nøyaktig som mulig å telle tilskuere. Dette for å dokumentere ringvirkningene av sykkelrittet.

- Det var ikke bare publikum i målområdet. De var jevnt fordelt ute i løypa også. Oppe i bakken i Sørmarka var det blant annet masse folk og masse liv. Både ryttere og lagledere var imponert over folkelivet. Det er bare de aller største rittene som kan skilte med noe tilsvarende, sier Hegreberg.

Klepp 24: 32.000

Folkefesten på Klepp ble en suksess, takket være mange gode dugnadskrefter, forteller Odd Byberg, sentrumsleder i Næringsforeningen,

- Det ble en fest for hele familien, og publikumstallet har vi ikke tatt ut av luften. telleapparatene i kjøpesenteret har talt alle over 140 centimeter, sier Byberg, som skryter av både Vestlandsfanden og av festteltet lørdag kveld.

- Der var det virkelig stinn brakke, sier han.

Stavanger på skeivå: 1500

Daniel B. Rayner er leder for festivalen Stavanger på skeivå, som har pågått helt siden onsdag. Til sammen regner han med at 1500 personer har deltatt på ulike arrangementer, deriblant over 500 på gallaforstillingen i Clarion Energy lørdag kveld.

- Det har vært veldig bra helt siden åpningen onsdag, Dessverre meldte Bent Høie avbud i siste liten, men statssekretær Atle Simonsen kom i stedet, og det var fint, sier Rayner.

- Det har ikke vært noen parade i Stavanger?

- Nei, vi har ikke hatt det som en del av Stavanger på skeivå. Men det er flere som har etterlyst det, så det kan godt tenkes at vi har det med som et element neste år. Da skal det i tilfelle bli en helt spesiell parade, lover Rayner.

Han er også lettet over at festivalen har forløpt helt uten ubehagelige episoder. I Kristiansand nylig ble det brent regnbueflagg og hengt opp banner med fordømmende tekst.

- Stavanger har nok en gang vist seg som en åpen og inkluderende by. Det er vi veldig glade for, sier Rayner.

Stavanger på skeivå ble avsluttet søndag kveld med arrangementet Skeiv i sjelå i St. Petri. Biskop Erling Pettersen var vertskap for finalen.

Norsk frukt- og laksefestival: 5-6000

Festivalsjef Vidar Lund melder om totalt 5-6000 besøkende på alle aktiviteter fra fredag til søndag i Hjelmeland.

- Jeg er imponert over folk i Ryfylke som trosser været både fredag og lørdag og kommer til arrangementet. På bryggedansen med Stavanger-kameratene lørdag kveld hadde heldigvis regnet gitt seg. Da var det om lag 800 personer innom, bare der, sier Lund.

I tillegg var det et jevnt sig av folk på standene til 80 utstillere på dagtid, både utendørs i Vågen og i Spinneriet.

Et høydepunkt var for øvrig konsert med Odd Nordstoga fredag kveld. Den skjedde imidlertid i kirka, så den var det bare et par hundre som fikk oppleve,

Turistforeningen, Kom deg ut på tur: 1500

Jane Byberg, aktivitetsansvarlig i Stavanger Turistforening, forteller om en fantastisk dag i skog og mark. Oppfordringen "Kom deg ut på tur" kunne vanskelig har hatt mer klaff værmessig enn det som var tilfellet søndag.

Søndag feirer foreningen 10-årsjubileet for Kom-deg-ut-dagen. Over hele landet arrangeres det ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne på den nasjonale turdagen som arrangeres to ganger i året.

- Selv var jeg med Sandnes turlag på deres arrangement på Gramstad. Der var det om lag 1500 mennesker med, og det var rebusløp, grilling og stor stemning rundt Gramstadtjørn ved foten av Dalsnuten, forteller Byberg.

En seks år gammel jente kom kanskje litt for nær på naturen da hun ble bitt av en hoggorm på vei opp på Dalsnuten. Det er ikke bare mennesker som søker ut når sola skinner i skråningene. Jenta ble hentet med luftambulanse og fløyet til sykehus for behandling.

Sirdalsdagene: 8000.

Også Sølvi Manneråk i Sirdalsdagene melder om godt besøk på festivalen som hvert år går av stabelen den helgen da sauene hentes hjem fra fjellet.

- Bare lørdag hadde vi 4300 innenfor portene. Det er 3-400 flere enn i fjor, og en oppslutning vi er kjempefornøyd med, sier Manneråk.

- Ser vi helgen under ett, fra fredag til søndag, vil jeg anslå antallet besøkende til 8000, sier Manneråk.

Også i Sirdal var Odd Nordstoga den største publikumsmagneten, tett fulgt av Ailo Gaup, motocrosskjører i særklasse.