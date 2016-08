En dag Håland var ute på en av sine mange joggeturer kom hun på ideen; hva om alle betalte en kroner for hver kilometer de løp eller gikk, til Theas minnefond?

- Jeg hadde lenge tenkt på hvordan jeg kunne bidra. Kunne jeg bruke løpingen min til noe? Theas historie har berørt meg på en helt spesiell måte, sier Håland.

Ideen har blitt til virkelighet og 1. september går startskuddet for kampanjen "Løp for Thea". Første mållinje er 30. september.

Journalisten Thea Steen fra Stavanger ble kjent da hun blogget åpent og ærlig om sin alvorlige kreftsykdom. Thea fikk diagnosen livmorhalskreft våren 2015. Thea døde 17. juli i år bare 26 år gammel.

Hun fikk Kreftforeningens hederspris for sitt engasjement for kreftsaken, blant annet gjennom #sjekkdeg-kampanjen, som fikk rekordmange unge kvinner til å ta celleprøve.

- Jeg fulgte bloggen hennes fra da hun dro til USA. Hun skrev så inspirerende. Jeg fortsatte å følge historien hennes da hun ble syk, forteller Håland.

Hun kjente ikke Thea personlig, men er en av mange har tatt seg en ekstra tur til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft.

- Historien hennes grep meg på en måte jeg ikke har opplevd før. Hun fikk også meg til å ta en prøve hos legen. Det var 4,5 år siden sist, forteller Håland.

For Håland som løper lange turer hver dag og som samler på maraton, kan det bli en god slant penger til Theas minnefond.

- Jeg ser for meg at jeg fort kan løpe inn 300 kroner i løpet av en måned. For en vanlig mosjonist kanskje halvparten. Alt hjelper, oppfordrer hun.

Responsen har ikke latt vente på seg.

- Mange vil bli med. Jeg ble kontaktet av et selskap som ville høre om dette var noe de kunne bruke charity-dagen sin på. Arrangøren av Sandnes halvmaraton støtter også prosjektet.

Tanken er at alle som er med teller tilbakelagte kilometer i september og overfører et kronebeløp til Theas minnefond når måneden er over. Pengene går uavkortet til Kreftforeningen.

Håland håper at Instragram-brukere vil tage bilder fra løpeturer og gåturer med #løpforthea.

Hun har også laget en en egen instragramkonto som heter lopforthea. Kampanjen er også på Facebook.

Trude Håland har vært i kontakt med Theas familie og fått godkjent kampanjen.

