Wirak avviser Borgli-forslag

- Det er ulike former for eiendomsskatt, og Forsand har i dag eiendomsskatt på verk og bruk. Det er også mulig med eiendomsskatt på bolig og/eller næringsbygg. Slik jeg ser det i dag er det ikke flertall for å innføre eiendomsskatt på bolig og næringsbygg i Sandnes. Men det blir opp til et nytt kommunestyre å avgjøre om vi skal ha eiendomsskatt. For Forsand er det snakk om 50 millioner i skatteinntekter på verk og bruk, og det må vi ta med i kalkulasjonen. En ting er uansett helt klart: Hvis det blir eiendomsskatt på verk og bruk, blir det i hele kommunen. Det er rettferdig og riktig. Slik er loven, og slik må det være, sier Wirak.

Dermed avviser han forslaget fra varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).