– Markedet har til nå vært mye som i 2015. Det er flere kjøpere ute i markedet, men rundt det samme med antall selgere, sier eiendomsmegler Gustav J. Sædberg til Fædrelandsvennen.

Oversikten over registrerte tinglysninger viser at det hittil i år er solgt omtrent like mange sjøhytter som i samme periode i fjor. I prisklassen 5-10 millioner ble det solgt rundt 30 eiendommer både i fjor og i år. Antallet hytter som er solgt for over ti millioner er derimot halvert. I fjor ble det solgt ti hytter, til en samlet pris på 164 millioner kroner i denne prisklassen. I år har det blitt solgt fem hytter, til en samlet pris på 86 millioner kroner.

Kurt Engen/Kaliber foto

– Kjøperne er fremdeles selektive og bruker ofte god tid på å finne det rette. Vi skulle gjerne sett at flere ville selge de flotteste eiendommene, spesielt på fastlandet, da det er mange kjøpere ute i dette markedet, sier Sædberg, som sto for salget av årets dyreste hytteeiendom i Agder.

Nordvik & Partners

Fire av fem har veiforbindelse

Blant årets fem dyreste er det kun én eiendom som ikke har veiforbindelse til fastlandet, landstedet på Ullerøy i Lillesand som har tilhørt familien Rosenlind Jacobsen i 45 år. Salgsprisen, 20,5 millioner kroner, var 4,5 millioner under prisantydningen.

Førsteplassen på listen over årets dyreste kjøp innehas fremdeles av Eivind og Kjærsti Tvedt Gunvaldsen. Sjefen for SG Armaturen og kona kjøpte i juni eiendommen til investor Tore Lie på Hellenes i Lillesand for prisantydningen på 22 millioner kroner.

Roald Ankersen

Invisio AS

I begynnelsen av juli fikk Fredrik Vik Marø tilslaget på eiendommen til den tidligere generalsekretæren i Norges Rytterforbund, Kathinka Mohn. Marø, som ifølge Agderposten er IT-gründer, måtte ut med 18,2 millioner for eiendommen i Kviviga i Lillesand. Prisantydningen var på 18,9 millioner.

Den fjerde dyreste hytta ble også solgt med rabatt. Johan Helge og Nina Lien ba om 15,75 millioner for sitt idylliske feriested i Frillestadkilen, men slo til da Thomas Haugen Skorpen og Beate Amdahl-Skorpen la inn et bud på 14,75 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd, sier Johan Helge Lien, som ellers ikke vil kommentere salget overfor Fædrelandsvennen.

Heida Gudmundsdottir

– Flere på visning

Ekteparet Skorpen, som er bosatt i Oslo, driver flere idrettsbarnehager og har de siste årene tjent gode penger gjennom selskapet Bevegelsesglede AS. Regnskapene viser at et underskudd på ni millioner i 2012, ble snudd til millionoverskudd i 2014 og 2015.

Eiendomsmegler Jan Olav Birkenes i DnB var den som sto for salget. Han er godt fornøyd med årets sesong.

– Det er ingen tvil om at det har vært høyere interesse i år. Det har vært flere folk på visning enn tidligere. Min spådom er at det vil bli flere salg utover høsten, sier Birkenes.

Han bekrefter at hytteeiendommer med veiforbindelse fremdeles er mest ettertraktet.

– Det er en fordel for de fleste at det er mulig å kjøre omtrent til døra. Folk jobber mye og vil gjerne utnytte tiden på hytta best mulig, sier Birkenes.

Mats Holst

Anders Martinsen

