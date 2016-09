Slik kjørte mannen på E 39 - lastestroppene lå ubrukt i bilen

FLEKKEFJORD: - Hva skal man si? Ord blir fattige. Dette er helt håpløs adferd. Det er både til fare for seg selv og den øvrige trafikken, sier kjøretøyansvarlig Morten Nilsen i Statens vegvesen i Vest-Agder til Fædrelandsvennen .

Det var fredag ettermiddag at Statens vegvesen hadde en større kontroll med fokus på tilhengere og manglende lys.

- Graverende feil

Kontrollen ble avholdt på E 39 i Nulandsvika i Flekkfjord. Da veivesenet vinket inn en bil med en tilhenger med paller, ble kontrollørene sjokkert.

- Tilhengeren hadde ikke noe som helst sikring. Lastestroppene lå inne i bilen. På toppen lå ei stor stålplate, som ikke er synlig på bildet. Dette er graverende, forklarer Nilsen.

Politianmeldt

Sjåføren selv, en voksen mann, hevdet han bare skulle kjøre noen hundre meter på E 39, og mente det derfor gikk greit.

- Han fikk selvfølgelig ikke kjøre en eneste meter til. Det ble kjøreforbud og politianmeldelse, sier Nilsen.

- Man tror ikke det man ser når man stopper noe sånt som dette her. Det blir Opp til politiet å vurdere straffereaksjonen, legger han til.

- Stoppet ufattelig mange

Torsdag, fredag og lørdag hadde veivesenet store kontroller med mange kontrollører i sving i Mandal og Lister-regionen. Tallene for hvor mange som fikk mangellapper blir først klare mandag.

- Totalt sett har vi stoppet ufattelig mange med manglende lys og dårlige tilhengere. Det viser at vi bare må kjøre på videre med denne typen kontroller. I tillegg er det mange som har kjørt med tilhengere som er for store til at det er tilstrekkelig med førerkort klasse B, som er vanlig personbil, forklarer Nilsen.