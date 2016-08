Den nye heises på plass

Endelig, vil nok mange si som har sine daglige turer med Jærbanen. Det er flere år siden Aftenbladet skrev at togene kjørte sakte over brua og at de ikke kunne stanse. Det var ikke sikkert den gamle brua ville tåle vekta av et stillestående tog.

I helga ble den gamle brua på 105 tonn heist vekk og ny bru på 220 tonn heist på plass. Jobben gikk mye greiere enn forventet og jobben kunne avsluttes flere timer før planen. Det er tre bruer over Launes. Bru 3, som ble ødelagt i storflommen "Synne", skal etter planen skiftes til neste år.