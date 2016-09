En 25 år gammel mann fra Jæren er tiltalt for å ha mishandlet sin tidligere samboer. Mishandlingen skal ifølge tiltalen ha fortsatt etter at paret giftet seg.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at fornærmede, en 24 år gammel kvinne, blant annet skal ha blitt truet av 25-åringen til å skrive en liste over tidligere partnere. Deretter skal tiltalte ha slått henne gjentatte ganger tilsvarende antall navn på lista.