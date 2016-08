Drømmehuset ble et mareritt

Da Tony Veggeberg (29) og Mona Christoffersen (26) fant ut at huset de kjøpte var 20 år eldre enn de ble fortalt, tok de saken til retten – og tapte.

- Det er forskjell på hus som er oppført i 1968 og hus som er oppført i 1949. Byggeskikkene i disse periodene var helt forskjellige. I etterkrigstiden handlet det om å få hus opp raskt. Man brukte det man hadde for hånden. Tekniske byggedeler var jo også annerledes på den tiden, sier Tony Veggeberg.

Ved siden av ham sitter Mona Christoffersen. I armene hennes ligger to uker gamle Mie. Det var nettopp drømmen om å stifte familie som førte til at de unge paret kjøpte tomannsboligen rett ved Klepp stadion i juli i fjor. Drøyt 3,6 millioner kroner betalte de for huset, som ifølge prospektet ble bygget i 1968, men som i realiteten er nesten 20 år eldre.