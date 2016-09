Hodne dømt i hijab-saken: - Hun er ikke overrasket

Det opplyser hennes forsvarer Linda Ellefsen Eide til NTB.

Hodne må også dekke sakskostnader på 5000 kroner.

– Min klient er ikke overrasket over rettens beslutning. Nå skal vi se nærmere på avgjørelsen de nærmeste dager. Hodne uttrykker dog at hun ikke kommer til å akseptere rettens resultat og at hun ønsker å anke den, sier forsvarer Linda Ellefsen Eide til NTB.

Retten legger i dommen vekt på kommentarer som Hodne har skrevet på Facebook, blant annet formuleringer som «Islam er mye verre enn nazisme». Hun kommenterte også den aktuelle hendelsen med «ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme».

– Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig, nemlig at hun med viten og vilje diskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim, skriver tingrettsdommer Ingrid Håvarstein Eldøy.

Saken oppsto etter at Hodne ble anmeldt for å ha kastet Malika Bayan ut av sin frisørsalong på Bryne i oktober i fjor. Islamkritiske Hodne nektet å ha kvinner med hijab i sin salong.

Ikke i tvil

I den ferske dommen skriver tingrettsdommer Ingrid Håverstein Eldøy at retten ikke er i tvil om at forholdet objektivt sett rammes av straffeloven som setter forbud mot diskriminering på grunn av en persons religion.

"Etter rettens mening kan det ikke være tvil om at hijab er et uttrykk for religion, og en del av religionsutøvelsen for de kvinner som velger å bære plagget," heter det i dommen.

Retten finner ikke at det har noen betydning at Koranen tolkes forskjellig når det gjelder spørsmålet om det er nødvendig å bruke hijab som et ledd i reilgionsutøvelsen.

Retten er heller ikke i tvil om at Merete Hodne handlet forsettlig. "Nemlig at hun med viten og viljediskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim", skriver Eldøy i dommen.

Dommen mot Hodne er enstemmig.

Nektet å betale

Merete Hodne hadde nektet å vedta en bot på 8000 kroner, og dermed havnet saken i Jæren tingrett.

Aktor Ann-Bjørg Ingebrigtsens påstand var at Hodne skulle idømmes en bot på 9600 kroner, mens Hodnes forsvarer la ned påstand om full frifinnelse.

- Jeg ble redd da jeg så to kvinner iført hijab komme gående mot frisørsalongen. Hva kan jeg si? Jeg får hetta av hijab. Jeg blir redd. Engstelig. Jeg vet at ikke alle muslimer er voldelige, men før en blir kjent med dem, kan man aldri vite, sier Hodne, som under sin forklaring i retten understreket at hun har flere muslimske venner.

- Ikke religiøst

Under Hodnes forklaring kom det også frem at frisøren ikke ser på hijab som et religiøst symbol, men heller som et symbol på et undertrykkende regime.

- Jeg ser i ettertid at jeg kunne løst situasjonen på en annen måte. Jeg kunne spurt henne (fornærmede Malika Bayan red.anm) om det var greit for henne å ta av seg hijaben selv om det kunne gå menn forbi på utsiden av frisørsalongen. Jeg har jo også flere mannlige kunder. Skulle jeg nektet disse fordi jeg hadde en kvinne som hadde tatt av seg hijaben i frisørsalongen?, spør Hodne.

- Jeg har forstått det slik at hijab brukes for å skjule håret sitt for menn, forklarer hun.

Brent seg inn

Akkurat hva som ble sagt i forbindelse med at Malika Bayan ble avvist av Hodne, er det minst to påstander om.

Hodnes påstand: Jeg kan ikke behandle deg. Du må finne deg en annen plass!

Jeg kan ikke behandle deg. Du må finne deg en annen plass! Bayans påstand: Jeg vil ikke ta i slike som deg. Kom deg ut!

Fornærmede forklarte fra vitneboksen at ordene til Hodne hadde svidd seg inn i hodet hennes.

- Jeg forventer ikke å få særbehandling fordi jeg er muslim. Jeg forventer bare å bli behandlet som alle andre. Jeg vil være en del av samfunnet, sier fornærmede.

Bayan konverterte i 2011 og begynte å gå med hijab i 2014. Hun sier hun ikke tar den av foran menn, men hun ville heller ikke reagert om det kom menn inn hos frisøren mens hun satt der.