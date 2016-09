Ikke nødvendigvis ny rettsrunde i Hijab-saken

Frisør og innvandringskritiker Merete Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha nektet muslimske Malika Bayan adgang i sin frisørsalong på Bryne.

Dommen er ikke rettskraftig. Hodne vurderer anke.

Straffeprosesslovens paragraf 321 (se faktaboks) krever imidlertid særlige grunner for at anker i foreleggsaker skal havne i lagmannsretten.

Fakta: Straffeprosessloven § 321 Anke til lagmannsretten om forhold hvor påtalemyndigheten ikke har påstått og det ikke er idømt annen reaksjon enn bot, inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn mv., kan ikke fremmes uten rettens samtykke. Samtykke skal bare gis når særlige grunner taler for det. Anke til lagmannsretten kan for øvrig nektes fremmet når retten finner det klart at anken ikke vil føre frem.

Ingen automatikk

I saker hvor strafferammen er seks års fengsel eller mer, gis anker alltid adgang i lagmannsretten. I saker hvor strafferammen er fengsel inntil 6 år, må det et samtykke til før anken slipper inn.

Anders Minge

Disse ankene blir behandlet i silingsutvalget. Her er det bare saker hvor en kan forvente en annen dom enn i tingretten som blir tatt opp i lagmannsretten.

LES OGSÅ:

Hells Angels-medlem siktet for hat-kriminalitet

Netthets: Forsvarsadvokater mener at folk tåler for mye

I foreleggsaker krever silingsutvalget mer. I disse sakene skal det «særlige grunner» til for at anken skal slippe inn.

Særlige grunner

Saken mot Hodne er en foreleggsak. Den ble berammet i retten som følge av at frisøren ikke vedtok et forelegg på 8000 kroner. Advokat Ellefsen Eide mener det er gode grunner for at lagmannsretten skal ta saken inn til behandling.

I juli ble en 52 år gammel mann nektet anke etter å ha blitt dømt for hatefylle ytringer.

- De særlige grunnene følger av at saken har prinsipiell betydning og vil få betydning i tilsvarende saker i fremtiden. Dommen fra tingretten er tynn, og de prinsipielle sider av saken er ikke vurdert skikkelig, sier Eide.

- Ordlydstolkingen i denne saken har ikke tidligere vært vurdert. Den endelige dommen vil få betydning også for fremtidige saker. Vi kan også trekke en parallell til ankegrunner i Høyesterett. At en dom vil ha betydning for fremtidige saker er et viktig kriterium for hvilke saker som slipper inn i Høyesterett, sier Eide.

Skuffet

Hodnes forsvarer legger ikke skjul på at hun som jurist er skuffet over den ferske dommen fra Jæren tingrett.

- Det er skuffende at retten, når de har anledning, ikke drøfter spørsmålene saken reiser mer grundig. I dommen savner jeg blant annet argumentasjon som fører til konklusjonen. Jeg savner diskusjon rundt ordlyden «religion» og hva som knytter seg opp til dette, sier Eide, som viser til at hennes klient ser på hijab som et politisk plagg og ikke et religiøst.

Forsvareren synes også at retten tar for lett på spørsmålet om Hodnes subjektive skyld.

Manglende subjektiv skyld

I dommen skriver tingrettsdommer Ingrid Håverstein Eldøy at: «Tiltaltes forklaring om at hennes motvilje mot bruk av hijab er politisk motivert ut fra en redsel for totalitære regimer og ikke handler om religion, er etter rettens mening oppkonstruert. Hennes uttalelser om at hun ikke har noen problemer med religionen islam står heller ikke til troende».

LES OGSÅ:

Forbudt ved lov

Det finst grenser for kva eit klesplagg kan bera

Hijab-krangel i Jæren tingrett: - Et symbol for et totalitært styresett

- Når så retten anvender Hodnes tidligere uttalelser om at «islamisme er mye verre enn nazisme, og at hun ikke er redd for at venstreradikale eller islamister skal drepe henne», for å underbygge rettens standpunkt, mener jeg at retten sparker ben under egen argumentasjon ettersom disse uttalelser akkurat handler om politikk, og ikke religion, sier advokat Ellefsen Eide.

Dette igjen mener forsvarer underbygger Hodnes manglende subjektive skyld - som igjen burde ført til en frifinnelse.