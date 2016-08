Det betyr at også kommunenes saksbehandlere går inn for at et nytt dobbeltspor over Jæren skal planlegges med en maks fart på 160 kilometer i timen.

I første fase ble fem traséer vurdert, hovedsaklig med utgangspunkt i ulik hastighet for togtrafikken. Men ved å velge bort 200 og 250 km/t, kan det nye sporet bygges ved siden av dagens bane.