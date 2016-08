Klokka 18.00 meldte en patrulje fra om at de hadde pågrepet mann (46) for vold mot tjenestemann etter at patruljen skulle bistå vekter på M44på Bryne.

Det opplyser operasjonsleder i politiet.

Politibetjenten fikk noen skrubbsår og opprevet uniformsskjorte.

46-åringen ble satt i arrest og sak er opprettet.

Andre hendelser mandag:

Gutter slapp med skrekken etter livsfarlig lek

Sykkeltjuver kom tilbake for pedaler, i butikken traff de politiet

Biltjuv tatt på fersken