Reddet 10-åring i siste liten - advarer mot livsfarlige strømninger

- Jeg satt på land da moren min kom springende og sa det var en gutt som holdt på å drukne. Jeg sprang ut i vannet, så hvor han lå og peilet meg ut en kurs, sier Iselin Hielm.

Det gjorde også to andre personer, deriblant stefaren hennes, Øyvind Haukland. Så svømte hun alt hun kunne mot det stedet hun trodde hun hadde sett gutten drive i bølgene, rundt 70 meter fra land. Noen ganger var han oppe av vannet, andre ganger under. Da hun som førstemann nådde fram, trodde hun gutten var død.

Utslitt etter få meter

Pål Christensen

- Han lå under vann og virket helt apatisk. Jeg fikk tak i hodet hans, svømte på rygg med hodet hans over vannet. Men det var så vanvittig mye strøm og bølger at jeg ikke klarte mer enn noen få meter før jeg var totalt utslitt. Jeg ropte på stefaren min at jeg ikke klarte mer. Jeg var på vei til å gå under selv og slet med å få luft, sier den godt trente kvinnen som både har dykkersertifikat, har tatt flere livredningskurs og har studert idrett på UiS.

Stefar Haukland fikk tak under guttens arm og prøvde å holde ham over vann mens han forsøkte å få dem begge mot land. Gutten blir anslått til å være om lag ti år gammel.

- Periodevis var det veldig høye bølger der ute, ekstremt sterk strøm og bølgene slo over hodene våre. Vi følte vi ble dratt tilbake. Før jeg fant bunnen var det nifst. Etter hvert greide jeg å komme litt til siden, da beveget vi oss litt framover også. Da jeg fikk fotfeste gikk det lettere, og vi kom raskere mot land. Jeg bar gutten inn, så kom det flere til ved strandkanten, sier han.

- En voksen kar, som jeg tror var faren, kom. Han snakket ikke norsk. Gutten var medtatt, men ved bevissthet. Jeg prøvde å si til mannen at gutten hadde svelget vann, men så kastet han opp. Han hadde nok svelget veldig mye vann. Det er litt ille at vi ikke greide å få kontakt med noen av dem. Jeg er usikker på om mannen oppfattet hvor alvorlig det var, sier Haukland.

En til trengte hjelp

Etter redningen ble de to redningspersonene sittende en times tid.

- Da så vi at en voksen mann fikk problemer på samme sted, det vil si omtrent rett utfor der man går ned til stranden. To menn kastet ut en livbøye slik at han ble dratt i land med den, sier han.

Pål Christensen

- Jeg er vant til Borestranden helt tilbake fra oppveksten, men jeg har aldri sett noe sånt som dette. Det er lett bare å gå forbi skiltene som varsler om de farlige strømningene. Men det var virkelig sterke krefter som jobbet mot deg. Jeg må innrømme at dette har gått mer inn på meg enn jeg hadde trodd. Havner du på feil plass, blir du dratt utover. En voksen kar som jeg greide ikke holde kontrollen.

Stedatteren er enig:

- Jeg trodde jeg kunne stole på mine egne ferdigheter, men der ute i sjøen er det noe helt annet enn å trene i basseng. Hadde det ikke vært noen andre der, måtte jeg sluppet gutten for å komme i land selv. Jeg sitter igjen med veldig stor respekt for sjøen, men jeg tror ikke folk helt skjønner hvor galt det kan gå. Det er veldig viktig at folk holder seg på grunna eller har med seg noe de kan flyte på, sier Hielm.

