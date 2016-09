Tre menn og en jente tiltalt for grov mishandling

Tre dager er satt av til straffesaken hvor tre menn og en jente er tiltalt for grov vold mot en 29 år gammel mann. Deler av mishandlingen skal ha blitt filmet av voldsutøverne.

LES OGSÅ

Mann grovt mishandlet og filmet

Tre uker i varetekt etter voldsepisode på Klepp

Saken har allerede fått stor oppmerksomhet da politiet ikke har klart å åpne mobiltelefonen til en av de tiltalte. 23-åringen, som eier den aktuelle telefonen, har nektet å hjelpe. Han vil verken oppgi pin-koden eller åpne mobiltelefonen med fingeravtrykket sitt.

Politiet mener å ha hjemmel til å bruke tvang for å få åpnet mobilen, men i en fersk kjennelse konkluderer Høyesterett med at politiet ikke kan tvinge tiltaltes finger bort på telefonen for å låse denne opp.

Tvangstatovert

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltalen. De fire tiltalte, som er i alderen 18 til 24 år må også svare for det påtalemyndigheten mener er frihetsberøvelse.

Ifølge tiltalen skal fornærmede ha blitt holdt i leiligheten mot sin vilje i snaut tre timer. Her skal han ha blitt utsatt for omfattende vold. Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at han har blitt både slått og sparket, slått med balltre og skåret med kniv i panne og ansikt.

Ifølge tiltalen skal fornærmede også ha blitt påført tatovering i ansiktet og hånd.

Saken oppdateres