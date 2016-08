Helikopterpiloten fra styrten i Røldal dømt i Høyesterett. Dommerne mener akroflygingen hans innebar en «åpenbar» risiko for havari.

Helikopteret fra Fonnafly knakk i to da det styrtet i alpinanlegget i Røldal 27. april 2013. Piloten var leid inn for å fly under arrangementet Freeride Challenge.

Ifølge en fersk dom fra Høyesterett foretok piloten en brå manøver mens helikopteret var mindre enn 150 meter over bakken, skriver Bergens Tidende. Så skjedde dette, ifølge dommen: