- Vi er særdeles kritisk til forslaget om løypeavgift til Preikestolen. En slik avgift er etter vår oppfatning ikke lovlig og vil innebære en svekkelse av allemannsretten og den frie ferdselen i Norge, sier Lasse Heimdal, som er generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Onsdag meldte NRK Rogaland at det kan bli innført en løypeavgift for å gå til Preikestolen dersom ordføreren i Forsand får det som han vil. Det får generalsekretæren i Norsk Friluftsliv til å reagere. På vegne av 16 frivillige friluftsorganisasjoner med over 900.000 medlemmer advarer han mot konsekvensene av en slik avgift.

- Allemannsretten er selve grunnlaget for utøvelse av friluftslivet i Norge. Norsk Friluftsliv er derfor sterkt imot ethvert tiltak som kan rokke ved denne retten, understreker Heimdal.

Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad understreker at han ikke vil stoppe folk som ønsker å gå til Preikestolen.

- Jeg har brukt ordet turavgift i et lengre intervju med NRK, men mener ikke at du skal stå i løypa og ta betalt av folk som går til Preikestolen. Poenget mitt er at store kommersielle aktører, som tjener penger på å sende folk til Preikestolen, tar medansvar for tilrettelegging og beredskap ved å betale en viss sum som går til dette, for eksempel ved å betale en sum per busspassasjer, sier Dagestad til Aftenbladet.

Samtidig understreker han at han ikke har svaret på hvordan dette skal løses i praksis eller hvor mye de ulike aktørene skal betale.

Heimdal påpeker at retten til fri ferdsel i norsk natur trekker store grupper utenlandske turister så vel som nordmenn på opplevelsesreiser rundt om i landet. Denne uken feires «Friluftslivets uke» over hele Norge for å markere blant annet retten til fri ferdsel i naturen. Avgifter vil også undergrave mye av det frivillige arbeidet som gjøres på dugnadsinnsats landet rundt, og kan anspore grunneiere til å ta betaling for bruk av natur.

- Vi i Norsk Friluftsliv har forståelse for de problemer som oppstår med tanke på sikkerhet osv på Prekestolen og andre liknende steder. Men løsningen på disse problemene løses ikke ved en løypeavgift. De pengene må eventuelt tas inn på andre måter, blant annet gjennom turistnæringen, sier Heimdal.

Betaling for ferdsel i natur vil også redusere bruken av natur, og skade folkehelsen.

- Dette forslaget må droppes umiddelbart, sier Heimdal.