Bollywood–film droppet Preikestolen da grunneierne krevde penger

Indisk Bollywood-film skulle filme på Preikestolen. Dette ble droppet da grunneierne forlangte penger for å gi landingstillatelse for helikopter.

Det var snakk om en storfilm med kjente skuespillere og et publikumspotensiale opp mot 100 millioner. Et helikopterselskap fikk spørsmål fra den indiske ambassaden om de kunne fly filmcrewet opp. Forsand kommune ga landingsløyve, men det strandet da grunneierne krevde 15.000 kroner for å gi løyve.

- Filmteamet sier det er hårreisende og føler det ikke er akseptabelt for dem å betale landingsavgift. Det er aldri tidligere tatt betalt for dette og framstår som en ren provokasjon. Dette er ren og skjær utnyttelse og henger ikke på greip, sier John Erik Sogn i Helicopter Flights.