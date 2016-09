Brede smil da Forsand sa ja til Sandnes

- Jeg er glad for at Sandnes nå er valgt. Dette er den retningen flertallet i befolkningen ønsker. Spesielt gruppa mellom 16 og 29 år, som er fremtidens innbyggere, der hele 65 prosent valgte Sandnes. Dette overser mindretallet, de lytter ikke til folket. Jeg hadde håpet at mindretallet ble mindre og at vi hadde flere bak oss, sier Forsand–ordfører Bjarte Dagestad (H) til Aftenbladet.

Forsand kommunestyre har med 9 mot 8 stemmer besluttet å gå inn for sammenslåing med Sandnes. Den verdenskjente turistattraksjonen Preikestolen skal prege kommunevåpenet og markedsføre nye Sandnes kommune. Det blir en langstrakt kommune fra Lysebotn til Ganddal, og den 96. største kommunen i landet målt mot dagens kommunestørrelser. Rådhuset med politisk og administrativ ledelse skal være i Sandnes. Dagens tjenestetilbud på Forsand skal opprettholdes. Det blir servicekontor med forenklet saksbehandling over disk på det gamle kommunehuset.