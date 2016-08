Dataspesialister fra Rogaland utvider i Telemark

Green Mountain har hovedkontor i Rennesøy kommune. Her har selskapet et anlegg som kalles DC1-Stavanger i det tidligere NATO-anlegget på Hodne. Nå dobler selskapet arealet på Rjukan, et anlegg som kalles DC2-Telemark.

- Green Mountain er i vekst og utvider DC2 for å møte en stadig økende etterspørsel av datasentertjenester. Andre byggetrinn starter allerede i september, noe som vil doble arealet. Bygget er planlagt ferdig i første kvartal 2017 og bygges etter Tier III design, opplyser selskapet i en pressemelding.