«Det blir pendlerne som får problemet»

Jøsenfjordsambandet (Hjelmeland-Nesvik-Ombo) foreslås som beredskapssamband for Ryfast. Dette kan være et alvorlig skudd for baugen for planene om privatferje på Høgsfjorden, som er en forutsetning for sammenslåing av kommunene Sandnes og Forsand.